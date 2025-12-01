«Оклахома» добилась редкого достижения в истории НБА

«Оклахома-Сити Тандер» после гостевой победы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (123:115) стала лишь четвёртой командой в истории лиги, начавшей сезон с показателем побед и одно поражение или лучше. Об этом информирует пресс-служба НБА.

© Чемпионат.com

Ранее такого достижения добивались следующие клубы: «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2015/2016 (21–0), «Хьюстон Рокетс» в сезоне-1993/1994 (20–1) и «Нью-Йорк Никс» в сезоне-1969/1970 (20–1).

В следующем матче регулярного чемпионата «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт». Встреча состоится 3 декабря и начнётся в 7:00 мск.