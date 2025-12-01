Саратовский «Автодор» продлил соглашение с разыгрывающим Григорием Мотовиловым (27 лет, 191 см) до окончания сезона-2025/26.

Мотовилов изначально присоединился к команде в середине сентября, подписав контракт на 1,5 месяца. Позже он заключил новый договор – до конца ноября, но уже с опцией продления до конца сезона.

В текущем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 27-летний защитник провел 13 матчей (7 – в старте), набирая в среднем 7,8 очка и 2,7 передачи за 22 минуты на площадке.