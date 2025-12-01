Звездный баскетболист «Атланты» обновил рекорд карьеры

Форвард «Атланты» Джейлен Джонсон набрал 41 очко в победном матче против «Филадельфии» (142:134, 2ОТ), установив свой новый рекорд результативности.

Джонсон реализовал 10 из 21 броска с игры, 4 из 8 из-за дуги и 17 из 22 штрафных. На его счету также 14 подборов, 7 передач при 6 потерях, 1 перехват и 1 блок-шот. Два точных трехочковых подряд 23-летнего форварда стали решающими во втором овертайме матча.

Со стороны «Филадельфии» выделялся защитник Тайриз Макси, набравший 44 очка. Его дальнее попадание в концовке четвертой четверти позволило «Сиксерс» перевести игру в 1-й овертайм. Однако промахи Макси с линии штрафных под конец первой пятиминутки дорого обошлись его команде, и позволили «Хоукс» продлить матч.