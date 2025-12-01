Дончич повторил достижение пяти легенд «Лос-Анджелес Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал шестым игроком в истории калифорнийской команды, который оформил шесть подряд матчей с 30+ очками. Об этом информирует пресс-служба НБА.

Ранее в этот список входили: Леброн Джеймс, Коби Брайант, Шакил О’Нил, Джерри Уэст и Элджин Бейлор.

Это достижение словенский спортсмен установил после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:121). В этой встрече Дончич набрал 34 очка, совершил 12 подборов и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дончич и Остин Ривз повторили достижение, покорившееся за всю историю НБА лишь трём дуэтам.