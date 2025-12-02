Лидер «Финикса» получил травму паха

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер не смог доиграть выездной матч регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за травмы паха. Об этом информирует Reuters. Игрок набрал 11 очков за 10 минут первой четверти, после чего вернулся в раздевалку и не вышел на вторую.

После победы «Санз» со счётом 125:108 главный тренер команды Джордан Отт во время общения со СМИ сообщил, что новости о прогнозе по восстановлению Букера ожидаются во вторник.

Девин в нынешнем сезоне НБА к настоящему моменту принял участие в 22 матчах, в которых в среднем набирал 25 очков, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,7 передачи.