«Лейкерс» Дончича проиграли «Финиксу»

«Лейкерс» на своей площадке принимали «Финикс» во встрече регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась успехом гостей со счётом 125:108.

Самым заметным игроком матча у «Лейкерс» стал словенец Лука Дончич — он набрал 38 очков и добавил 11 подборов. В составе «Финикса» лучшим по результативности оказался канадский защитник Диллон Брукс, записавший на свой счёт 33 очка.

После этой встречи «Санс» имеют 13 побед при 9 поражениях и занимают седьмое место на Западе. Лос‑анджелесская команда с результатом 15–5 находится на второй позиции конференции.