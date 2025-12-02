Главный тренер «Бруклина» оценил прогресс Демина

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес оценил прогресс российского разыгрывающего команды Егора Дёмина.

«Да, я думаю, ему стало комфортнее. Он всегда играет так, будто полностью принадлежит команде, и это здорово. Помню, сразу после предсезонного матча в Торонто он показал, почему мы так высоко его оценивали, и как он держится на площадке», — сказал Фернандес на пресс-конференции.

Тренер подчеркнул, что ценится не только способность игрока забивать, но и умение видеть площадку, перехватывать и бороться за подборы:

«Мы видим, насколько он улучшился с первого дня. Прошло почти 20 игр, и мы всё ещё хотим видеть больше — это касается не только его, но и всей команды».

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (116:103) российский спортсмен набрал девять очков, один подбор и четыре передачи.