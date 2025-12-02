Леброн Джеймс рассказал о повреждении ступни

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс с самоиронией ответил на вопрос по поводу проблем с левой ступнёй. У ветерана поинтересовались, как он справляется с дискомфортом. Спортсмен пропускал матч регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Да, это и называется старость. Просто просыпаешься с тем, чего у тебя не было вечером», — сказал Джеймс во время общения со СМИ.

В настоящий момент Леброну 40 лет. В конце декабря баскетболисту исполнится 41. Джеймс пропускал начало нынешнего сезона НБА из-за проблем с седалищным нервом.