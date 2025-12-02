Форвард из США подписал контракт с «Локомотивом»

31-летний американский форвард Майкл Мур подписал контракт с клубом Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарской команды.

Профессиональную карьеру Майкл начал осенью 2014 года и с тех пор успел поиграть в разных странах и лигах. В составе клуба «Бурос» завоевал серебряные медали чемпионата Швеции-2018/19, демонстрируя статистику 17,3 очка + 6,6 подбора + 2,0 передачи.

В сезоне-2023/24 выступал за португальский «Спортинг», с которым вышел во второй групповой раунд Кубка Европы ФИБА. Средние показатели Мура составили 13,8 очка + 4,6 подбора. А год спустя продолжил играть в Кубке Европы ФИБА, но уже в составе бельгийских «Антверп Джайентс». В этом розыгрыше он набирал 18,5 очка + 3,7 подбора + 3,8 передачи.

Текущий сезон Майк начал в турецкой Суперлиге, выступая за «Каршияку». По итогам шести матчей стал вторым в команде по результативности (11,0 очка) и игровому времени (28,5 минуты), а также делал в среднем 3,2 подбора, 0,8 передачи и 0,5 перехвата.