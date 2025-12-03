«Клипперс» расстаются со звездой НБА

«Только что узнал, что меня отправляют домой». «Клипперс» расстаются с Крисом Полом

Разыгрывающий «Клипперс» Крис Пол намеревается завершить карьеру после сезона-2025/26.

Пол перешел в новую команду в это межсезонье, клуб хотел использовать его лидерские и менторские навыки.

По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, «Клипперс» расстаются с ветераном после неудачного старта 5-16.

«Только что узнал, что меня отправляют домой», – написал защитник в соцсетях.
