«Клипперс» расстаются со звездой НБА

«Только что узнал, что меня отправляют домой». «Клипперс» расстаются с Крисом Полом
Разыгрывающий «Клипперс» Крис Пол намеревается завершить карьеру после сезона-2025/26.
Пол перешел в новую команду в это межсезонье, клуб хотел использовать его лидерские и менторские навыки.
По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, «Клипперс» расстаются с ветераном после неудачного старта 5-16.
«Только что узнал, что меня отправляют домой», – написал защитник в соцсетях.
