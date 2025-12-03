Баскетболист повторил уникальное достижение Майкла Джордана

Лидер «Оклахомы-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер повторил достижение легендарного Майкла Джордана. Как информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Гилджес-Александер и Джордан являются единственными игроками, которые в течение трёх сезонов подряд в среднем набирали 30+ очков за матч при точности бросков с игры 50% и выше.

Шей добился этих показателей в трёх последних сезонах и идёт к тому, чтобы повторить успех в четвёртый раз подряд. Джордан держал этот уровень на протяжении пяти сезонов подряд – с сезона-1987/1988 по сезон-1991/1992.