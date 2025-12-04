Инсайдер указал, когда Леброн Джеймс может завершить карьеру

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом рассказал инсайдер и обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

«Ранее генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка говорил, что хотел бы, чтобы Джеймс завершил карьеру в составе клуба. Тем не менее в НБА ходят слухи, что текущий сезон станет для Леброна последним в «Лос-Анджелесе» — независимо от того, решит ли он продолжить играть или уйти из спорта», — говорится в материале обозревателя.

В конце декабря Леброну исполнится 41 год.