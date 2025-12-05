В Боснии баскетбольные фанаты во время матча вывесили флаг России

Фанаты баскетбольного клуба «Игокеа» из города Лакташи во время матча с петербургским «Зенитом» в Боснии развернули на трибунах российский флаг в поддержку команды соперника из России. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

© Соцсети

Флаг вывесили в рамках матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 83:80 в пользу «Зенита».

«Лакташи, спасибо вам, братья!» — написала пресс-служба «Зенита» после победы.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.