Андреас Пистиолис объяснил, почему «Локомотив-Кубань» стал опаснее

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий матч своей команды в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026 с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который состоится сегодня, 5 декабря, в 20:00 мск.

«Это будет абсолютно другой матч по сравнению с нашей первой встречей в Москве. Соперники выйдут на площадку в ином составе, наш состав претерпел изменения, к тому же многое можно отметить с точки зрения эволюции в игре «Локо». Потому нас ждёт сложный матч на непростой для гостей арене, и нам нужно показать баскетбол высокого уровня, чтобы одержать победу», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.