Первый номер драфта НБА установил новый рекорд в лиге

18-летний американский профессиональный баскетболист Купер Флэгг, выступающий на позициях разыгрывающего защитника и лёгкого форварда за клуб НБА «Даллас Маверикс», после победы над «Майами Хит» (118:110) установил новый рекорд лиги.

Купер стал самым молодым игроком в истории североамериканской лиги, который на протяжении трёх матчей подряд набирал 20+ очков.

Начало серии Флэгг положил в победном матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (114:110), где он набрал 35 очков, восемь подборов и две передачи. Затем победная встреча с «Денвер Наггетс» (131:121) и 24 очка с восемью подборами и двумя передачами. В матче с «Майами» Флэгг записал на свой счёт 22 очка, шесть подборов и две передачи.