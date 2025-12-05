«Барселона» хочет продлить соглашение с Евролигой

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб рассматривает возможность подписания нового соглашения с Евролигой, но при этом хочет сохранить гибкость для присоединения к Лиге Европы под эгидой НБА, когда этот проект будет запущен.

«Лицензия Евролиги истекает в июне 2026 года, и клубы, которые не продлят ее, потеряют свой статус учредителей. Мы пытаемся дать понять Евролиге, что «Барса» – важная часть турнира, и они это понимают. Мы предложили продление контракта с Евролигой, но с опцией сохранить гибкость для выхода из нее в случае, если предложение НБА окажется лучше», – заявил Лапорта.

Он также пояснил, что предложение НБА гарантирует «Барселоне» фиксированные доходы, «значительно превышающие» нынешние поступления от Евролиги, а также включает строительство новой арены.

«НБА предлагает нам встречу, чтобы предоставить больше деталей этого предложения. Пока же все эти переговоры звучат очень многообещающе, но конкретного предложения у нас еще нет», – признал Лапорта.

По данным источников BasketNews, ожидается, что в декабре НБА представит подробные финансовые прогнозы и полную структуру проекта.