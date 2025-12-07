Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу недавнего пресс-релиза Международной федерации баскетбола (ФИБА), в котором отмечалось, что организация может быть готова принять чрезвычайные меры для обеспечения участия национальных команд России и Беларуси в Олимпийских играх 2028 года.

При этом ФИБА также сообщала о продлении отстранения сборных двух стран от участия в турнирах под своей эгидой как минимум до середины февраля 2026 года.