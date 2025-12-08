Лука Дончич оформил трипл-дабл в первом матче после рождения дочери

Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич, пропустивший два матча команды из-за рождения второй дочери, вернулся в игре против «Филадельфии» и оформил второй трипл-дабл за сезон.
Словенец набрал 31 очко, реализовав 9 из 24 бросков с игры, 2 из 9 трехочковых и 11 из 14 штрафных. Также на его счету 15 подборов, 11 передач при 5 потерях и 2 блок-шота.
Встреча закончилась победой «Лейкерс» в клатче (112:108), героем которого стал форвард Леброн Джеймс.
