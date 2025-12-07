Французский экс-баскетболист умер в 22 года от сердечного приступа

Французский экс-баскетболист Флориан Луар, выступавший за «Гравлин-Дюнкерк», скончался в среду, 3 декабря, от сердечного приступа в возрасте 22 лет. Об этом сообщила его семья и Федерация баскетбола Франции (FFBB). Луар, считавшийся перспективным центровым, завершил карьеру в начале 2024 года из-за хронических проблем с коленями.

Луар был воспитанником академии «Гравлин-Дюнкерк» и национального центра INSEP. За основной состав клуба он провёл один матч в высшем дивизионе Франции (Betclic Élite) в мае 2022 года, выйдя на площадку на две минуты в игре против «Орлеана». После этого он выступал за молодёжную команду до завершения карьеры.

Федерация баскетбола Франции опубликовала некролог, выразив соболезнования семье и близким спортсмена. Отец баскетболиста, Филипп Луар, написал в социальных сетях эмоциональное прощальное послание.

«Ты должен был отметить 23 года в январе 2026 года. Ты был моей жизнью, моей плотью, моей кровью. Сегодня утром нам позвонили из университетской больницы Амьена: «У вашего сына была остановка сердца, мы ничего не смогли сделать». Мой сын умер… мёртв», — написал мужчина.

Директор академии «Гравлин-Дюнкерк» Кристоф Милуа назвал Луара «хорошим, воспитанным парнем, открытым для всех» и выразил глубокую скорбь от неожиданной трагедии.