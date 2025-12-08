«Чувствовал, что должен это сделать». Задоров — о выпитом залпом стакане пива на матче НБА

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров высказался о том, что выпил залпом стакан пива на матче НБА. Игроки «Бостона» Задоров и Давид Пастрняк посетили матч регулярного чемпионата НБА между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (126:105). В момент, когда в трансляции и на арене зрителям представляли хоккеистов «Бостона», Никита взял целый стакан пива и выпил его за несколько секунд.

«Я уже был на 15 матчах, наверное, и ни разу меня не снимали на камеру, но, как только я пошёл с Пастой, они навели на меня камеру. Я чувствовал, что должен это сделать. Это был классный момент», – сказал Задорова MassLive.

Задоров выступает за «Бостон» второй сезон.