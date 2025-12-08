Леброн Джеймс вышел на второе место по числу побед в регулярках НБА
Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на второе место по числу побед в регулярных чемпионатах НБА (1015). Ветеран превзошёл легенду «Бостон Селтикс» Роберта Пэриша (1014) и уступает лишь Кариму Абдул-Джаббару (1074). Пресс-служба НБА поздравила Джеймса с этим достижением.
Топ-10 игроков по числу побед в регулярках НБА:
1. Карим Абдул-Джаббар – 1074.
2. Леброн Джеймс – 1015.
3. Роберт Пэриш – 1014.
4. Тим Данкан – 1001.
5. Джон Стоктон – 953.
6. Карл Мэлоун – 952.
7. Дирк Новицки – 916.
8. Тони Паркер – 892.
9. Крис Пол – 855.
10. Дерек Фишер – 853.
