Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на второе место по числу побед в регулярных чемпионатах НБА (1015). Ветеран превзошёл легенду «Бостон Селтикс» Роберта Пэриша (1014) и уступает лишь Кариму Абдул-Джаббару (1074). Пресс-служба НБА поздравила Джеймса с этим достижением.

© Чемпионат.com

Топ-10 игроков по числу побед в регулярках НБА:

1. Карим Абдул-Джаббар – 1074.

2. Леброн Джеймс – 1015.

3. Роберт Пэриш – 1014.

4. Тим Данкан – 1001.

5. Джон Стоктон – 953.

6. Карл Мэлоун – 952.

7. Дирк Новицки – 916.

8. Тони Паркер – 892.

9. Крис Пол – 855.

10. Дерек Фишер – 853.