Дончич высказался о Леброне Джеймсе

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал игру команды в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии Сиксерс» (112:108), отметив роль лидера «озёрников» Леброна Джеймса в четвёртой четверти.

«Это было потрясающе, настоящий Леброн в стиле старых добрых времён. Мы рады, что он был рядом и выручил нас. У него была невероятная игра, особенно четвёртая четверть — два или три его точных броска оказались крайне важны для нас. В итоге именно он решил исход матча», — сказал Дончич на пресс-конференции.

В матче с «Филадельфией» Леброн набрал 29 очков, семь подборов и шесть передач. В конце декабря Джеймсу исполнится 41 лет.