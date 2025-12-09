Российский тренер указал на главную силу в баскетбольном процессе США
Помощник главного тренера МБА-МАИ Евгений Сорокин дал комментарий по поводу своей летней поездки в США.
Специалист поделился выводами, выделив главный принцип, на котором, по его словам, строится американский баскетбол.
«Посещение таких городов как Нью-Йорк, Бостон, Майами, Лос-Анджелес — это не только возможность посмотреть на лучший баскетбол, но и перенять опыт лиги в целом. В США тренеры часто вовлечены не только в спортивную часть, но и в управленческую. Они понимают, как устроены финансы клуба и лиги, как работает маркетинг, как формируется структура. Такой комплексный подход к развитию баскетбола как продукта — очень сильная сторона американской системы», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.