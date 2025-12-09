Фанаты заподозрили баскетболиста в симуляции травмы

Фанаты заподозрили игрока в симуляции травмы из-за симпатичной девушки-физиотерапевта
Болельщики заподозрили тяжёлого форварда Тайлера Билодо в симуляции травмы. Спортсмен представляет команду UCLA Bruins, выступающую в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). На протяжении нескольких матчей Билодо запрашивал медицинскую помощь на скамейке, которую ему оказывала девушка. Фото быстро распространились по социальным сетям и стали вирусными.
После этого многие фанаты в комментариях предположили, что с игроком было всё в порядке и дискомфорта он не испытывал:
«С этим парнем всё в порядке».«Я бы поступил на его месте так же».«Да, я бы тоже её позвал».
