Фанаты заподозрили баскетболиста в симуляции травмы

Болельщики заподозрили тяжёлого форварда Тайлера Билодо в симуляции травмы. Спортсмен представляет команду UCLA Bruins, выступающую в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). На протяжении нескольких матчей Билодо запрашивал медицинскую помощь на скамейке, которую ему оказывала девушка. Фото быстро распространились по социальным сетям и стали вирусными.

После этого многие фанаты в комментариях предположили, что с игроком было всё в порядке и дискомфорта он не испытывал:

