Двое российских баскетболистов получили длительные дисквалификации

Двое игроков брянской «Десны» — центровой Сергей Жульков и форвард Иван Мохнарылов – дисквалифицированы на два года. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ). Такое решение приняла Комиссия РФБ по предотвращению противоправного влияния на результаты баскетбольных матчей и борьбе с ним.

Сообщается, что комиссия изучила сведения о ставках, которые игроки делали в букмекерских конторах и тотализаторах на матчи Газпромбанк Кубка России. Спортсмены дисквалифицированы на 24 месяца – до 8 декабря 2027 года.

