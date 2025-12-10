«Он как Майкл Джордан в своё время». Хардуэй назвал величайшего игрока НБА сегодня

Бывший защитник НБА и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Анферни Хардуэй высказался о Николе Йокиче и спорах вокруг его статуса в истории лиги. По словам Пэнни, он признаёт доминирование центрового «Денвер Наггетс» в нынешнюю эпоху, однако не считает его величайшим игроком всех времён.

«Согласен, он величайший в нынешней эпохе — это точно. При всём величии Стефа Карри, Кевина Дюранта и всех остальных Йокич делает слишком многое: он хорош в разных компонентах, делает партнёров лучше, всегда выкладывается. Нельзя сказать: «О, Йокич сегодня отбывал номер». Я никогда такого о нём не слышал». Но я не считаю его величайшим игроком в истории, потому что в нашей эпохе, когда в лиге были большие — Дэвид Робинсон, Шакил О’Нил и другие — ему было бы тяжело. Они обладали нужной мобильностью, чтобы справляться с ним. В сегодняшней игре защищаться против него почти никто не может. Он как Майкл Джордан в своё время — мог получать MVP каждый год просто за счёт цифр, но приз приходилось отдавать кому-то ещё», — сказал Хардуэй на канале Hoop Genius Podcast в YouTube.