Стали известны призовые Кубка НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила размеры выплат игрокам за участие в Кубке лиги. Призовые распределяются в зависимости от того, насколько далеко команда проходит по сетке.

Так, игроки команды-победителя получат $ 530 933. Баскетболисты, уступившие в финале, заработают $ 212 373. Участники полуфиналов получат $ 106 187, а проигравшие в четвертьфинале — $ 53 093.

Ранее стала известна первая пара полуфиналистов Кубка НБА. Финалист турнира от Восточной конференции определится в противостоянии «Орландо Мэджик» и «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится 13 декабря в Лас-Вегасе.