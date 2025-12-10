Баскетболист Энтони объяснил проблемы игроков НБА с деньгами

Член Зала славы баскетбола Кармело Энтони рассказал, почему некоторые игроки нуждаются в деньгах после ухода из НБА. Бывший спортсмен обратил внимание, что даже контракты на десятки миллионов не означают, что баскетболист получит всю сумму на руки.

«Сто миллионов долларов — это сто миллионов долларов, но давайте не будем заблуждаться. На самом деле это не сто миллионов. Это сумма на пятилетний период. И ты сразу теряешь половину чека. То есть, к примеру, из десяти миллионов остаётся пять — растянутые на пять лет. А в этих пяти есть ещё другие налоги, которые ты обязан заплатить. Кроме того, тебе нужно просто жить. Нужно купить дом. Помогать маме. Комиссия агенту…. В общем, вокруг происходит куча всякой дряни», — сказал Кармело в своём подкасте.