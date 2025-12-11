Тренер баскетбольного «Зенита» рассказал о прогрессе в изучении русского языка

Главный тренер петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Александер Секулич в интервью «Матч ТВ» рассказал, что уже может объясняться на русском языке в магазине.

© БК «Зенит»

Секулич работает в России с 2022 года, до «Зенита» словенский специалист тренировал краснодарский «Локомотив‑Кубань».

— Вы продолжаете изучать русский язык? На пресс‑конференциях вы практически обходитесь без перевода.

— Да, учу русский язык. Действительно стараюсь. Это не так просто, ведь свободного времени не так много, чтобы брать уроки. Смотрю российские фильмы, общаюсь с людьми. В офисе и вокруг клуба в основном русскоговорящие, вот и общаюсь. У меня ощущение, что стал еще больше понимать. Очень бы хотелось бегло говорить на русском. Верю, что так и будет.

— У вас есть любимые слова?

— Сложно сказать, ведь слова сейчас сами всплывают, приходят ко мне. Когда захожу в магазин, сам себе удивляюсь, насколько уже могу говорить на русском. Иду за покупками в бакалейную лавку и общаюсь. Мой русский становится лучше, но английский все еще нужен, чтобы объясниться. Но я стараюсь общаться именно на русском, — сказал Секулич «Матч ТВ».

