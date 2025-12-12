В БК ЦСКА отреагировали на решение МОК по российским юниорам

Вице-президент московского ЦСКА Наталия Фураева поделилась мнением о решении Международного олимпийского комитета (МОК) снять с молодых российских и белорусских спортсменов все ограничения на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта. О решении стало известно вчера, 11 декабря.

«Это прекрасная новость. Вселяет осторожную надежду, что и наше возвращение не за горами — во взрослых турнирах на уровне сборных и клубных соревнованиях», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

Ранее решение МОК прокомментировал генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок.