Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN

Sports.ru

ESPN обновил рейтинг молодых игроков НБА до 25 лет с самым высоким долгосрочным потенциалом. Второй год подряд его возглавляет форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма. Кроме него в тройке оказались финалист Запада последних двух сезонов защитник Энтони Эдвардс («Миннесота»), сохранивший за собой 2-ю строчку, и разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем, поднявшийся на 10 позиций.

Названы самые перспективные игроки НБА до 25 лет
© Global Look Press

Топ-15:

  1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 1);
  2. Энтони Эдвардс («Миннесота», 2);
  3. Кейд Каннингем («Детройт», 13);
  4. Джейлен Уильямс («Оклахома», 9);
  5. Алперен Шенгюн («Хьюстон», 10);
  6. Амен Томпсон («Хьюстон»);
  7. Эван Мобли («Кливленд», 8);
  8. Купер Флэгг («Даллас»);
  9. Чет Холмгрен («Оклахома», 5);
  10. Джейлен Джонсон («Атланта»);
  11. Скотти Барнс («Торонто», 11);
  12. Франц Вагнер («Орландо», 4);
  13. Паоло Банкеро («Орландо», 3);
  14. Джейлен Дюрен («Детройт»);
  15. Дени Авдия («Портленд»).
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости