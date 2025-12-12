Названы самые перспективные игроки НБА до 25 лет

Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN
ESPN обновил рейтинг молодых игроков НБА до 25 лет с самым высоким долгосрочным потенциалом. Второй год подряд его возглавляет форвард «Сперс» Виктор Вембаньяма. Кроме него в тройке оказались финалист Запада последних двух сезонов защитник Энтони Эдвардс («Миннесота»), сохранивший за собой 2-ю строчку, и разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем, поднявшийся на 10 позиций.
Топ-15:
- Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 1);
- Энтони Эдвардс («Миннесота», 2);
- Кейд Каннингем («Детройт», 13);
- Джейлен Уильямс («Оклахома», 9);
- Алперен Шенгюн («Хьюстон», 10);
- Амен Томпсон («Хьюстон»);
- Эван Мобли («Кливленд», 8);
- Купер Флэгг («Даллас»);
- Чет Холмгрен («Оклахома», 5);
- Джейлен Джонсон («Атланта»);
- Скотти Барнс («Торонто», 11);
- Франц Вагнер («Орландо», 4);
- Паоло Банкеро («Орландо», 3);
- Джейлен Дюрен («Детройт»);
- Дени Авдия («Портленд»).
