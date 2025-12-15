Стефен Карри превзошел Майкла Джордана

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству матчей с 40 и более очками для игроков старше 30 лет. По этому показателю лидер «воинов» превзошёл легенду североамериканской лиги Майкла Джордана. Сейчас на счету Карри таких матчей 45, у Джордана их 44.

© Чемпионат.com

Рекорд НБА по количеству матчей с 40 и более очками для игроков старше 30 лет:

1. Стефен Карри — 45 матчей.

2. Майкл Джордан — 44.

3. Дэмьен Лиллард— 31.

4. Коби Брайант/Джеймс Харден — 30.

5. Ларри Бёрд — 27.

6. Леброн Джеймс – 25.

Карри стал автором рекорда после матча регулярного чемпионата с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (131:136), где он набрал 48 очков.