Оценены шансы 40-летнего Леброна Джеймса остаться в НБА еще на сезон

Оценены шансы 40-летнего Леброна Джеймса остаться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) еще на сезон. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры оценивают шансы Джеймса остаться в НБА и набрать очки в сезоне-2026/2027 коэффициентом 1,36. Поставить на противоположный исход предлагается за 2,90.

В данный момент Джеймс выступает в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В нынешнем сезоне баскетболист набирает 16,5 очка, 6,0 подбора и отдает 7,6 передачи в среднем за игру.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА и самый результативный игрок в истории лиги. В его активе 50 605 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф. Он проводит свой 22-й сезон в НБА.