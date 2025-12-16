Йокич и Шенгюн установили историческое достижение в НБА

Сегодня, 16 декабря, в рамках матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс» (128:125 от) лидеры команд в лице серба Никола Йокича и турка Алперена Шенгюна стали первыми центровыми в истории североамериканской организации, кому за одну игру удалось сделать трипл-дабл с +30 очками.

Никола за эту встречу набрал 39 очков, сделал 15 подборов, а также отдал 10 передач. А Шенгюн, в свою очередь, набрал 33 очка, сделал 10 подборов и отдал 10 передач.

