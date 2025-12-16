НБА обновила рейтинг лучших команд

Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» сохраняет лидерство, «Сакраменто» опустился на последнюю строчку
НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд. «Оклахома» по-прежнему на 1-м месте, «Денвер» – 2-й. Тройку замыкает «Хьюстон», поднявшийся за неделю на одну позицию.
Полный рейтинг:
- «Оклахома» (предыдущее место – 1)
- «Денвер» (2)
- «Хьюстон» (4)
- «Детройт» (5)
- «Нью-Йорк» (7)
- «Сан-Антонио» (9)
- «Лейкерс» (3)
- «Бостон» (6)
- «Финикс» (8)
- «Миннесота» (10)
- «Орландо» (11)
- «Майами» (12)
- «Торонто» (13)
- «Атланта» (14)
- «Филадельфия» (15)
- «Кливленд» (17)
- «Голден Стэйт» (16)
- «Мемфис» (18)
- «Даллас» (19)
- «Портленд» (20)
- «Милуоки» (21)
- «Шарлотт» (22)
- «Юта» (23)
- «Клипперс» (24)
- «Бруклин» (25)
- «Новый Орлеан» (30)
- «Чикаго» (28)
- «Вашингтон» (39)
- «Индиана» (27)
- «Сакраменто» (26)
