В США высказались об изменениях Егора Дёмина

Американский журналист и эксперт Эрик Слэйтер высоко оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (127:82). В этой встрече россиянин набрал 17 очков, три подбора и три передачи. Слэйтер обратил внимание, что Дёмин действовал более агрессивно.

«Егор ответил на вызов очень ярко. Он набрал 17 очков, реализовав шесть из восьми бросков с игры, два из четырёх с трёхочковой линии, сделал три подбора, три передачи и три перехвата при двух потерях. И сразу было заметно, что Егор включился в игру: с первой же атаки он реализовал трёхочковый, затем забил в пик-н-ролле, а позже в первой четверти эффектно завершил атаку броском с одного шага у лицевой линии. В этот раз с самого начала он был гораздо более агрессивен. Мы это видели, и после матча поговорили с Егором. Он сказал, что это входило в его план, и это было заметно. Есть матчи, в которых Егор играет очень агрессивно, а есть такие, где кажется, что он просто «плывёт» по площадке. Сегодня мы увидели именно первую версию — решительного и уверенного Егора», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.