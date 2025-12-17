Назван самый ценный игрок Кубка НБА

Разыгрывающий защитник и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон был признан самым ценным игроком (MVP) Кубка НБА 2025 года после победы его команды в финале турнира. «Никс» одержали победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 124:113.

В решающем матче Брансон набрал 25 очков, отдал восемь результативных передач, сделал четыре подбора и два блок-шота при реализации 11 из 27 бросков с игры. По итогам всех матчей своей команды на пути к титулу двукратный участник Матча всех звёзд в среднем набирал 34,8 очка и отдавал 5,4 передачи с показателями бросков 55,8% с игры, 50% с трёхочковой и 67,6% со штрафной линии.