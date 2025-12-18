19-летний баскетболист ростом 236 см установил очередной исторический рекорд

19-летний канадский центровой Оливье Риу установил очередной исторический рекорд в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), став самым высоким игроком в истории турнира, который забросил с игры, исполнив слэм-данк.

Рост Риу на момент установления рекорда составил 236 см, и он является самым высоким игроком в истории американского студенческого спорта.

Канадский центровой выступает за команду «Флорида Гэйторс». В ночь на 18 декабря его коллектив разгромил «Сент-Фрэнсис Ред Флэш» со счётом 102:61. Оливье провёл на паркете две минуты и этот данк стал единственным результативным действием для канадца.