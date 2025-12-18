Трент Фрейзер высказался о разгромной победе «Зенита» в матче с «Локо»

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер высказался об убедительной победе в домашнем матче Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (98:69). Американский спортсмен в этой встрече набрал 25 очков, совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач.

— Трент, 5 из 10 трёхочковых! Вы решили сегодня в основном бросать издали?

— Да, я много работал против Ноа [Вонле] на тренировках, это придаёт мне уверенности. Каждый день после тренировки я работаю над бросками против него. Продолжаю работать после занятий над дальними «трёхами». В некотором роде я пробую разные вещи против него. Это придаёт мне немного уверенности, так что шутки в сторону, я просто уверен в себе.

Я много работаю над этим. Я просто был по-настоящему сосредоточен, мои товарищи по команде доверили мне совершать такие броски, так что мне нужно продолжать концентрироваться на этом, на своей, ну, знаете, моей форме, и просто продолжать работать.

— Мы также заметили, что у вас было несколько неприятных разговоров с Мартином, не могли бы вы это прокомментировать? Это был трэш-ток?

— Никакого трэш-тока, это мой чувак. Каждый раз, когда мы выходим друг против друга, это всегда битва. Он чертовски классный игрок, и против него всегда приятно играть. Это просто баскетбол. В такой атмосфере, как здесь, это может показаться немного враждебным, но, в конце концов, это мой человек, и я его уважаю. Он действительно отличный игрок, – приводит слова Фрейзера телеграм-канал «СБГ Daily».