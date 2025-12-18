Гомельский ответил на вопрос о лучшем баскетболисте и спортсмене России в 2025 году

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно лучшего российского баскетболиста и спортсмена в 2025 году.

– Кто, на ваш взгляд, лучший баскетболист России 2025 года? Именно россиянин.

– Кирилл Попов.

– Кто, на ваш взгляд, лучший спортсмен России 2025 года? Независимо от вида спорта.

– Я бы назвал кого-нибудь из российских боксёров-чемпионов мира, – написал Гомельский.

Попов выступает на позиции центрового за клуб «Пари Нижний Новгород». В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Кирилл к настоящему моменту принял участие в 15 матчах, в которых в среднем набирал 12,3 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 0,6 передачи.