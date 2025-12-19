Новичок «Далласа» повторил достижение Леброна Джеймса и Коби Брайанта

Новичок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг стал одним из немногих игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравших более 500 очков в лиге в возрасте 18 лет. Об этом информирует статистический сервис StatMuse До него этого достигали легенды лиги — Коби Брайант и Леброн Джеймс.

Флэгг был выбран «Далласом» под первым номером на драфте НБА 2025 года под первым номером. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Купер к настоящему моменту принял участие в 27 матчах, в которых в среднем набирал 18,6 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 3,6 передачи.

