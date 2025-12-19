Баскетболист «Автодора» получил перелом

Врачи диагностировали атакующему защитнику «Автодора» Григорию Мотовилову перелом голеностопного сустава, сообщает пресс‑служба саратовского баскетбольного клуба.

Мотовилов получил повреждение в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа 6 декабря (58:74).

— В ближайшее время клуб определится с дальнейшей тактикой лечения, — говорится в заявлении.

В текущем сезоне 27‑летний баскетболист провел 14 матчей в составе «Автодора», в которых в среднем набирал 7,4 очка, делал 2,6 результативных передачи.

«Автодор» с двумя победами в 16 матчах занимает десятое место в турнирной таблице Единой лиги.

Прямые трансляции матчей Единой лиги ВТБ смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.