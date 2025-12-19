Йокич отреагировал на исторический рекорд в НБА

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал своё историческое достижение в НБА. В матче регулярного чемпионата с «Орландо Мэджик» (126:115) сербский баскетболист стал лидером в истории лиги по количеству результативных передач среди центровых.

По ходу встречи Йокич довёл число ассистов в своей карьере в НБА до 5661, обойдя легенду лиги Карима Абдул-Джаббара (5660). Таким образом, Никола вышел на первое место в истории НБА по этому показателю среди игроков своего амплуа.