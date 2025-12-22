Отец Демина прокомментировал выступления сына в НБА

Владимир Дёмин, отец разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, поделился мнением об удачной серии матчей своего сына в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Егор умный парень, он тонко чувствует ситуацию вокруг себя. За счёт анализа и коррекции в работе он становится лучше каждый день. Увеличивающаяся активность и результативность — это итоги работы, опыт первых игр в лиге и понимания своей роли. Тренер очень чётко дал понять, какую именно роль они видят у Егора, а он старается соответствовать этим требованиям», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, что Дёмин в игре с «Милуоки» набрал 17 очков, три подбора, три передачи и два перехвата, с «Майами» — 14 очков и два подбора, с «Торонто» — 16 очков, пять подборов, три передачи и два перехвата.