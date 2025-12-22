«Хьюстон» в овертайме потерпел поражение от «Сакраменто»

«Сакраменто Кингз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в домашнем матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 125:124 ОТ (30:31, 27:37, 25:23, 30:21, 13:12). Самым результативным игроком матча стал Альперен Шенгюн, набравший 28 очков. Также дабл‑дабл оформили Кевин Дюрант (24 очка и 10 подборов), Деннис Шрёдер (24 очка и 10 передач), Рассел Уэстбрук (21 очко и 13 подборов) и Максим Рейно («Сакраменто»; 12 очков и 14 подборов).

«Хьюстон» (17 побед — 9 поражений) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сакраменто» (7–22) — 15‑е.

Другие матчи игрового дня:

«Нью‑Йорк Никс» — «Майами Хит» — 132:125

«Вашингтон Уизардс» — «Сан‑Антонио Сперс» — 113:124

«Миннесота Тимбервулвз» — «Милуоки Бакс» — 103:100