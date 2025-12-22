Центровой «Атланты» пропустит остаток сезона из‑за операции

Центровой «Атланты» Эли Ндиайе пропустит остаток сезона из‑за операции на плече
«Атланта» официально объявила, что центровой Эли Ндиайе перенесет операцию на левом плече. 21-летний баскетболист получил травму 9 декабря во время матча G-лиги за «Колледж‑Парк Скайхокс» против «Лонг‑Айленд».
Эли Ндиайе, который не был выбран на драфте НБА 2025 года, перед началом сезона подписал с «Хокс» двусторонний контракт. Клуб подтвердил, что операция состоится в начале января. Из‑за травмы он не сможет выступать как в НБА, так и в G‑лиге до конца сезона-2025/26.
