«Голден Стэйт» победил «Орландо»

«Голден Стэйт» на домашнем паркете принимал «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев со счётом 120:97.

© НБА

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри. Он набрал 26 очков, а также записал на свой счёт три подбора и шесть результативных передач.

В составе гостей лучшим был тяжёлый форвард Паоло Банкеро. На его счету 21 очко, 12 подборов и семь результативных передач.

«Голден Стэйт» выровнял баланс сезона, одержав 15 побед при таком же количестве поражений, что позволяет команде располагаться на восьмой позиции Западной конференции. «Орландо» с показателем 16 побед и 13 поражений занимает шестое место на Востоке.

26 декабря «Голден Стэйт» на своей площадке примет «Даллас». Начало встречи запланировано на 01:00 по московскому времени. «Орландо» 24 декабря сыграет на выезде против «Портленда», старт матча — в 06:00 по московскому времени.