Звезда женского баскетбола намекнула, что может завести OnlyFans

Звезда женского баскетбола Софи Каннингем в подкасте Speechless намекнула, что может начать снимать контент для OnlyFans, если не получит контракт в WNBA.

© Sports.ru

Соглашение Каннингем с «Индианой» на 100 тысяч долларов истекло, баскетболистка стала свободным агентом на фоне возможного локаута в лиге.

Ведущий: Если WNBA тебя подведет, ты можешь активировать план Б. Или как он называется?

Каннингем: Не план Б. Проект Б.

Ведущий: Есть так много людей, которые тебя поддерживают, которые приходят на твои игры. Думаешь, тебе вообще нужна какая-то лига? Или ты могла бы просто зарабатывать деньги на OnlyFans?

Каннингем: Нет, я думаю, лига нужна. Потому что именно лиги предоставляют платформу, где можно обрести поклонников.

Ведущий: OnlyFans может быть платформой сам по себе.

Каннингем: Возможно, план Б... должен как-то поддерживать эту платформу.

Ведущий: Это тоже хорошая идея.