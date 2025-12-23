«Локомотив» добивается в ФИБА запрета на трансфер Елатонцева

Продолжение конфликта баскетболиста с клубом Единой лиги.

В пересказывании всей истории нет смысла — её и так отлично знают все, кто следит за Единой лигой ВТБ. Ночной вызов скорой, конфликт с клубом, уход игрока, споры с юристами и проверки уже давно стали фоном. Теперь главное — письмо «Локомотива-Кубань» в ФИБА и то, как оно меняет ситуацию.

Не стоит расценивать обращение в международную федерацию как попытку действовать в отчаянии. Напротив, это самая весомая мера, к которой прибегают краснодарцы, если внутри страны пока нет возможности добиться определённого результата в свою пользу. ФИБА при разборе подобных ситуаций всегда обращает внимание только — и только — на факты: контракт и дисциплину. В случае если доводы клуба признаются обоснованными, игроку могут запретить переходить в любые команды, которые подконтрольны ФИБА.

Таким образом, письмо «Локо» — момент, когда всё меняется. До этого у Елатонцева были разные варианты, чтобы уладить ситуацию. Но теперь любые попытки найти новую команду сильно осложняются. Ни один клуб не подпишет игрока, которому может прилететь международная блокировка. Даже если слухи о запрете или длительном разбирательстве могут отпугнуть потенциальных работодателей.

Президент РФБ Андрей Кириленко ранее для «Чемпионата» отметил:

«Это всегда очень сложный момент взаимоотношения игрока с контрактом и клубом. И здесь, конечно же, нужно дождаться каких-то официальных комментариев и от игрока, и от клуба, потому что не хочется жить в режиме слухов. Я был как на стороне одной, так и на стороне другой. Огромное количество нюансов. Конечно, очень важно уважать свои контракты. Но, с другой стороны, тоже необходимо прислушиваться и к игрокам. Для нас Елатонцев — это ключевой игрок и будущее национальной команды, талантливый парень, который огромное количество призов уже собрал и доказал, что на него можно рассчитывать в спортивном плане. Но также и «Локомотив» для нас ключевой большой клуб, который и воспитывает резерв, и играет хорошо. Поэтому это очень тонкий, деликатный момент. И, конечно же, мне очень хочется, чтобы две стороны смогли договориться и всё-таки как-то услышали друг друга».

Важно понимать, что ФИБА не будет принимать чью-то сторону и не станет бросаться вердиктами а-ля «вы не правы, а вы — правы». Особенно организация не будет выносить вердикты, исходя из морали. Их интересует только одно: были ли нарушения, из-за которых клуб может требовать санкций. В «Локомотиве-Кубань» подошли к вопросу чётко: в дисциплине и есть вся суть — сюда входят и контракт, и самостоятельные решения баскетболиста. В Швейцарии такой подход прекрасно понимают.

Шаг в ФИБА бьёт по Елатонцеву особенно сильно из-за его амбиций. Он давно был не только одной из звёзд Единой лиги — ему прочили международную карьеру. Одобрение NCAA и интерес американских команд открывали ему дорогу на мировой рынок. Теперь же после обращения в ФИБА эта дорога если не закрыта, то, по крайней мере, почти недоступна.

Ещё важнее и то, что клуб методически действует, не брезгуя дополнительными средствами. Подобная стратегия позволяет охватить сразу несколько направлений, а это серьёзно усложнит положение игрока. Давайте представим, что он выиграет одно разбирательство. Но нет же таких гарантий, при которых ограничения тут же снимались по другим линиям.

Обратившись в ФИБА, краснодарцы чётко демонстрируют: клуб готов отстаивать свои права, даже если на этом потеряет что-то в спортивном или репутационном аспекте. Как мы видим, игрок не появляется на площадке, однако и клуб его не отпускает. Когда другие ищут лазейки вне родной страны, наблюдаем вот такой сигнал: так просто уйти не получится.