20 очков Демина помогли «Бруклину» победить «Филадельфию»

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 20 очков в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Филадельфии".

Встреча завершилась со счетом 114:106 в пользу "Бруклина". Самым результативным игроком матча стал форвард "Бруклина" Майкл Портер, набравший 28 очков. У проигравших больше всего очков набрал Джоэль Эмбиид (28 очков). Демин провел на площадке 33 минуты 28 секунд, набрав 20 очков при 2 подборах и 5 передачах.

"Бруклин" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 9 побед в 28 матчах. "Филадельфия" идет пятой, имея в активе 16 побед после 28 встреч.

В следующем матче "Бруклин" в ночь на 28 декабря по московскому времени в гостях сыграет с "Миннесотой", "Филадельфия" днем ранее на выезде встретится с "Чикаго".